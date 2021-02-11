В очередном поединке 1/8 финала Кубка Англии Шеффилд Юнайтед в родных стенах минимально обыграл Бристоль Сити со счетом 1:0.

Победу "клинкам" обеспечил единственный забитый мяч в исполнении Билли Шарпа, который на 66-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар.

Смотрите видео гола и обзор матча:

Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити 1:0

Гол: Шарп 66 (пен.)

Удаление: Моусон, 65