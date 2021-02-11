Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити, Getty Images
11 февраля 2021, 10:59
В очередном поединке 1/8 финала Кубка Англии Шеффилд Юнайтед в родных стенах минимально обыграл Бристоль Сити со счетом 1:0.
Победу "клинкам" обеспечил единственный забитый мяч в исполнении Билли Шарпа, который на 66-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити 1:0
Гол: Шарп 66 (пен.)
Удаление: Моусон, 65