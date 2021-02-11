"Красные дьяволы" могут подписать полузащитника лондонской команды.
Томаш Соучек, фото getty images
11 февраля 2021, 18:59
Манчестер Юнайтед следит за полузащитником Вест Хэма Томашем Соучеком, сообщает Football Insider.
Чешский полузащитник показывает очень высокий уровень игры в составе "молотобойцев". Последний матч он провел именно против манкунианцев.
В текущем сезоне Томаш Соучек провел 26 поединков в футболке Вест Хэма, отметившись восемью забитыми голами.
Напомним, что летом прошлого года центральный полузащитник выиграл Золотой мяч в Чехии.