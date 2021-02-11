Англия

"Красные дьяволы" могут подписать полузащитника лондонской команды.

Манчестер Юнайтед следит за полузащитником Вест Хэма Томашем Соучеком, сообщает Football Insider.

Чешский полузащитник показывает очень высокий уровень игры в составе "молотобойцев". Последний матч он провел именно против манкунианцев.

В текущем сезоне Томаш Соучек провел 26 поединков в футболке Вест Хэма, отметившись восемью забитыми голами.

Напомним, что летом прошлого года центральный полузащитник выиграл Золотой мяч в Чехии.