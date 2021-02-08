Англия

"Молотобойцы" успешно обжаловали удаление своего игрока в матче против Фулхэма.

Спорная красная карточка защитника Вест Хэма Томаша Соучека в матче АПЛ против Фулхэма (0:0) была отменена после того, как "молотобойцы" подали на нее апелляцию. Об этом сообщает Sky Sports.

25-летний чех был удален с поля главным арбитром матча Майком Дином после того, как на последних минутах встречи его локоть коснулся лица форварда "дачников" Александра Митровича.

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ⚒️ — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 8, 2021

Игроку Вест Хэма грозил бан на три матча за агрессивное поведение, что могло вынудить его пропустить матчи против МЮ, Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэма.

Таким образом, Вест Хэм выиграл апелляцию и Соучек сможет принять участие в ближайшем матче "молотобойцев" в Кубке Англии против Манчестер Юнайтед. Матч состоится завтра — 9 февраля.