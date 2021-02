Спорная красная карточка защитника Вест Хэма Томаша Соучека в матче АПЛ против Фулхэма (0:0) была отменена после того, как "молотобойцы" подали на нее апелляцию. Об этом сообщает Sky Sports.

25-летний чех был удален с поля главным арбитром матча Майком Дином после того, как на последних минутах встречи его локоть коснулся лица форварда "дачников" Александра Митровича.

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ⚒️