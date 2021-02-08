"Молотобойцы" успешно обжаловали удаление своего игрока в матче против Фулхэма.
Томаш Соучек и Майк Дин, Getty Images
08 февраля 2021, 14:22
Спорная красная карточка защитника Вест Хэма Томаша Соучека в матче АПЛ против Фулхэма (0:0) была отменена после того, как "молотобойцы" подали на нее апелляцию. Об этом сообщает Sky Sports.
25-летний чех был удален с поля главным арбитром матча Майком Дином после того, как на последних минутах встречи его локоть коснулся лица форварда "дачников" Александра Митровича.
Игроку Вест Хэма грозил бан на три матча за агрессивное поведение, что могло вынудить его пропустить матчи против МЮ, Шеффилд Юнайтед и Тоттенхэма.
Таким образом, Вест Хэм выиграл апелляцию и Соучек сможет принять участие в ближайшем матче "молотобойцев" в Кубке Англии против Манчестер Юнайтед. Матч состоится завтра — 9 февраля.