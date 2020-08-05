Томаш Соучек получил чешский "Золотой мяч". Об этом сообщил футболист на своей странице в Twitter с опубликованной фотографией.

"Спасибо всем за поддержку. Я очень ценю это. С нетерпением жду нового сезона", — сказал Томаш.

Напомним, что Соучек пополнил состав Вест Хэма из Славии на правах аренды, а затем "молотобойцы" его выкупили.

Отметим, что за последние 11 лет чаще всего чешский "Золотой мяч" выигрывал Петр Чех (девять раз).