Полузащитник Вест Хэма получил почетную награду.
Томаш Соучек, Getty Images
05 августа 2020, 01:20
Томаш Соучек получил чешский "Золотой мяч". Об этом сообщил футболист на своей странице в Twitter с опубликованной фотографией.
"Спасибо всем за поддержку. Я очень ценю это. С нетерпением жду нового сезона", — сказал Томаш.
Напомним, что Соучек пополнил состав Вест Хэма из Славии на правах аренды, а затем "молотобойцы" его выкупили.
Отметим, что за последние 11 лет чаще всего чешский "Золотой мяч" выигрывал Петр Чех (девять раз).