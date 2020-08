Томаш Соучек получил чешский "Золотой мяч". Об этом сообщил футболист на своей странице в Twitter с опубликованной фотографией.

"Спасибо всем за поддержку. Я очень ценю это. С нетерпением жду нового сезона", — сказал Томаш.

Golden Ball of the Czech Republic.🏆

Thank you all for your support!💪🏽👍

I really appreciate it. I'm looking forward for the new season.



Zlatý míč České republiky.🏆

Děkuji všem za podporu!💪🏽👍

Moc si toho vážím. Už se těším na novou sezónu. @slaviaofficial🔴⚪️ & @westham ⚒ pic.twitter.com/YV2e6ozqdS