Клубы работают над проведением сделки.
Жоржиньо, getty images
12 февраля 2021, 12:36
Челси хочет провести обмен с Интером в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercatoweb.
Речь идет о полузащитнике "синих" Жоржиньо и Кристиане Эриксене, который получает мало игровой практике в стане "змей".
Ожидается, что Челси оценивает своего футболиста в 18 миллионов фунтов, тогда как Интер хочет расстаться с датчанином.
Переговоры находятся лишь на начальной стадии.
Напомним, что ранее Челси собирался предложить Жоржиньо новый контракт.