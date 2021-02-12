Англия

Клубы работают над проведением сделки.

Челси хочет провести обмен с Интером в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercatoweb.

Речь идет о полузащитнике "синих" Жоржиньо и Кристиане Эриксене, который получает мало игровой практике в стане "змей".

Ожидается, что Челси оценивает своего футболиста в 18 миллионов фунтов, тогда как Интер хочет расстаться с датчанином.

Переговоры находятся лишь на начальной стадии.

Напомним, что ранее Челси собирался предложить Жоржиньо новый контракт.