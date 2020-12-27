Англия

Итальянец бразильского происхождения не реализовал уже второй одиннадцатиметровый в текущем сезоне АПЛ.

Арсенал прервал свою неудачную серию, добыв уверенную победу над Челси в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

В компенсированное ко второму тайму время Жоржиньо не сумел реализовать пенальти в ворота "канониров", что стало для него уже вторым подобным случаем в текущем сезоне чемпионата Англии.

Таким образом, 29-летний итальянец бразильского происхождения стал первым игроком Челси с сезона-2013/14, которому не удалось реализовать два пенальти в одной кампании АПЛ.

Тогда данное антидостижение записал на свой счет Фрэнк Лампард, ныне являющийся главным тренером "пенсионеров".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арсенал — Челси вы можете на Football.ua.

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