Наставник "красных" прокомментировал неудачи своего вратаря.
Алиссон (слева) и Юрген Клопп, Getty Images
12 февраля 2021, 19:32
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о последствиях ошибок голкипера мерсисайдцев Аллисона Бекера в поединке с Манчестер Сити.
"Разумеется, мы это обсудили. В таких случаях важно понимать, что вратарские ошибки — обычное дело. Все ошибаются на протяжение карьеры.
Для вратаря подобного уровня Алиссон довольно редко ошибается. Но голкиперам всегда приходится справляться с этим чувством.
От игроков Ливерпуля не прозвучало ни слова критики, потому что все знают, насколько он хорош.
В следующем матче он снова сможет сыграть на своем уровне. Уверен, все будет в порядке", – приводит слова Клоппа Sky Sports.
Ранее полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал неудачную игру Алиссона.
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