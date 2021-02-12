Англия

Наставник "красных" прокомментировал неудачи своего вратаря.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о последствиях ошибок голкипера мерсисайдцев Аллисона Бекера в поединке с Манчестер Сити.

"Разумеется, мы это обсудили. В таких случаях важно понимать, что вратарские ошибки — обычное дело. Все ошибаются на протяжение карьеры.

Для вратаря подобного уровня Алиссон довольно редко ошибается. Но голкиперам всегда приходится справляться с этим чувством.

От игроков Ливерпуля не прозвучало ни слова критики, потому что все знают, насколько он хорош.

В следующем матче он снова сможет сыграть на своем уровне. Уверен, все будет в порядке", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал неудачную игру Алиссона.

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