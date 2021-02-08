Англия

Наставник "красных" с юмором оценил игру своего вратаря в матче против Манчестер Сити.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал очередные вратарские ляпы от своего голкипера Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ против Манчестер Сити (1:4).

В этой встрече 28-летний бразилец умудрился пропустить три мяча от "горожан" за десять минут, причем дважды он мог выручить свою команду, но ошибался.

"Может быть, у него замерзли ноги? Звучит забавно, но такое могло произойти", — сказал после матча наставник Ливерпуля в эфире Sky Sports, слова которого приводит ESPN.

Однако, как отмечается, температура во время поединка в Ливерпуле опустилась лишь до +2 градусов.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль — Манчестер Сити.