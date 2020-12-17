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Международная федерация футбола провела церемонию награждения.

На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов и руководителей команд в уходящем году, которая проходит под эгидой Международной федерация футбола (FIFA), была определена команда из лучших футболистов, которые, по мнению организаторов, заслужил получить место в Команде года FIFA.

На изначальной стадии голосования был выделен перечень из 55 кандидатов, однако в число лучших вошли лишь 11 из них.

Команда года FIFA: Алиссон Беккер (Ливерпуль) — Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Серхио Рамос (Реал), Альфонсо Дэвис (Бавария) — Йосуа Киммих (Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Тиаго Алькантара (Ливерпуль) — Лионель Месси (Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Криштиану Роналду (Ювентус).

В учет организаторы брали период с 20 июля 2019 года по 7 октября 2020 года.

Напомним, что ранее лучшим голкипером стал Мануэль Нойер, а главным тренером — Юрген Клопп.