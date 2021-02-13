Англия

Судьба украинского нападающего в лондонском клубе выглядит крайне туманной.

Согласно данным, которые удалось получить ресурсу Football Insider, лондонский Вест Хэм намерен в ближайшую летнюю трансферную кампанию найти покупателя на украинского нападающего Андрея Ярмоленко за счет снижения его стоимости на трансферном рынке из-за подходящего к завершению контрактного соглашения.

Источник также сообщает о возможности продления контракта с игроком основного состава сборной Украины, однако сам клуб в данный момент не рассматривает данную возможность.

"Молотобойцы" оказались не готовы платить достаточно высокую заработную плату игроку, который является резервным в обойме Дэвида Мойеса, и провел в текущем сезоне лишь 917 минут (21 поединок), оформив три забитых мяча и четыре голевые передачи.

Усугубляют ситуации и регулярные травмы украинца. В частности, из-за разрыва связок колена он будет вынужден пропустить несколько ближайших матчей своей команды.

Вест Хэм надеется заработать 13 млн фунтов с трансфера Андрея Ярмоленко, в то время как покупался футболист из дортмундской Боруссии за 18 млн фунтов стерлингов, а его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt оценена в размере 6,5 млн фунтов стерлингов.