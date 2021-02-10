Англия

Наставник "молотобойцев" прокомментировал состояние украинского вингера.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал повреждение вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в поединке 1/8 финала Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:1).

Украинец вышел в стартовом составе "молотобойцев" и играл на позиции центрфорварда до 54-й минуты, после чего был заменен на Адемило Одубеко. Перед этим Андрей получил несколько болезненных ударов, что и стало причиной замены.

"У Ярмоленко что-то со связками колена. Надо немного подождать, чтобы узнать окончательный диагноз. Надеюсь, у него ничего серьезного", — приводит слова Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко стал одним из худших игроков в матче против МЮ по версии WhoScored.