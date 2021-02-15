Англия

Микель Артета высоко ценит влияние игрока в раздевалке своей команды.

Как сообщает британское издание Independent, лондонский Арсенал в ближайшее время намерен провести переговоры с бразильским центральным защитником Давидом Луисом, предложив тому продление контракта с клубом.

Установленная клубом политика в отношении возрастных футболистов рекомендует руководству воздерживаться от повторного подписания игроков, которым уже исполнилось 30 лет, с целью омоложения состава и привлечения юных кадров к игре за основную команду.

Однако персональная позиция главного тренера "канониров" Микеля Артеты может смягчить данные требования в отношении 33-летнего исполнителя, который присоединился к клубу летом 2019 года, а его действующий контракт подходит в конце июня 2021 года.

Несмотря на критику в адрес игрока после отдельных игровых ситуаций, испанский наставник продолжает видеть в нем ключевого командного игрока, который оказывает серьезное влияние на подрастающее поколение в раздевалке.

В текущем сезоне Давид Луис принял участие в 20 поединках (1500 минут), сумев отличиться голом в игре в рамках Лиги Европы против венского Рапида (2:1).

Ближайшая игра с возможным участием в ней бразильского футболиста состоится 18 февраля, когда лондонский Арсенал сыграет в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против лиссабонской Бенфики.