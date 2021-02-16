Англия

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал критику своего клубе в период неудач.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о своих перспективах в мманкунианском клубе.

Контракт норвежца с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2022 -го года, однако по информации Goal, никаких переговоров о продлении соглашения между сторонами не проводилось.

"Мы чувствуем, что находимся на пути к тому, чего хотели и планировали.

Я знаю, что было много критики и дискуссий по поводу Манчестер Юнайтед, но у нас есть план и я верю в себя, так что не слишком переживаю о своем контракте", — сказал норвежский специалист.

Солскьяер занимает пост наставника Манчестер Юнайтед с декабря 2018-го года, когда временно возглавил манкунианцев после отставки Жозе Моуриньо.

Ранее наставник "красных дьяволов" прокомментировал успехи своих подопечных.

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