Англия

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал реализацию своих подопечных в кубковом поединке.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подвел итог поединку 1/8 финала Кубка Англии против Вест Хэма.

"По-моему, мы доминировали. В первом тайме мы точно полностью контролировали игру.

Во второй половине встречи игра немного оживилась. Минимально выигрывая в дополнительное время мы не реализовали много моментов. Всякое могло случиться. Например, как в матче с Эвертоном. "Заканчивать" матч нужно стараться раньше. Но мы победили, и это главное.

Учитывая то, сколько ударов сопернику мы нанесли, можно было решать исход поединка значительно раньше. Победа была очень важной для нас, так как после игры с Эвертоном настроение было не очень хорошим. Это был трудный матч, но мы сделали свое дело", — приводит слова норвежского специалиста BBC.

Вашему вниманию видео гола и обзор поединка Манчестер Юнайтед — Вест Хэм (1:0).

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