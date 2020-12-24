Англия

Хамес Родригес и Ришарлисон, возможно, уже не выйдут на поле в этом году.

В 15-м туре тренер Эвертона Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Риширлисона и Хамеса Родригеса — сообщает Sky Sports.

Бразилец получил сильный ушиб головы в матче Кубка лиги против Манчестер Юнайтед и точно не восстановится до субботы, когда должен состояться матч против Шеффилд Юнайтед.

Также не готов играть Хамес Родригес. И не исключено, что оба пропустят и последний матч 2020 года 28 декабря против Манчестер Сити.

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