Хамес Родригес и Ришарлисон, возможно, уже не выйдут на поле в этом году.
Ришарлисон, Getty Images
24 декабря 2020, 21:29
В 15-м туре тренер Эвертона Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Риширлисона и Хамеса Родригеса — сообщает Sky Sports.
Бразилец получил сильный ушиб головы в матче Кубка лиги против Манчестер Юнайтед и точно не восстановится до субботы, когда должен состояться матч против Шеффилд Юнайтед.
Также не готов играть Хамес Родригес. И не исключено, что оба пропустят и последний матч 2020 года 28 декабря против Манчестер Сити.
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