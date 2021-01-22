Наставник "красных" дьяволов прокомментировал успехи уругвайца.
Эдинсон Кавани (слева) и Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
22 января 2021, 08:29
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался об уругвайском форварде своего клуба Эдинсоне Кавани, отличившегося в поединке АПЛ против Фулхэма.
"Его движение впечатляет, каждому футболисту следует поучиться у него.
Я иногда ругаю его, когда он, смещается к флангу и подает оттуда, потому что именно его хочется видеть в штрафной. Время от времени мне приходится просить его бегать меньше.
Кавани — тот нападающий, которого Манчестер Юнайтед так долго искал. Он отлично дополняет Рашфорда, Марсьяля и Гринвуда", – цитирует Солскьяера yahoo!sport.
Ранее главный тренер Дерби Каунти и бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о лидерстве манкунианского клуба в АПЛ.