Англия

Наставник "красных" дьяволов прокомментировал успехи уругвайца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался об уругвайском форварде своего клуба Эдинсоне Кавани, отличившегося в поединке АПЛ против Фулхэма.

"Его движение впечатляет, каждому футболисту следует поучиться у него.

Я иногда ругаю его, когда он, смещается к флангу и подает оттуда, потому что именно его хочется видеть в штрафной. Время от времени мне приходится просить его бегать меньше.

Кавани — тот нападающий, которого Манчестер Юнайтед так долго искал. Он отлично дополняет Рашфорда, Марсьяля и Гринвуда", – цитирует Солскьяера yahoo!sport.

Ранее главный тренер Дерби Каунти и бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о лидерстве манкунианского клуба в АПЛ.