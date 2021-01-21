Англия

Экс-форвард "красных дьяволов" высказался об успехах команды Солскьяера.

Главный тренер Дерби Каунти и бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о лидерстве манкунианского клуба в АПЛ.

"Последние несколько лет Манчестер Юнайтед был не в состоянии бороться за титул, однако сейчас, с приходом футболистов с менталитетом победителей – Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша – многое в клубе изменилось. Сейчас МЮ борется за победу в АПЛ.

Шесть недель назад я заявлял коллегам, что Манчестер Юнайтед выиграет трофей. Я считаю так до сих пор. Думаю, Полю Погба придется сыграть в этом важную роль", – приводит слова Руни Sky Sports.

Ранее полузащитник Манчестер Юнайтед и автор победного гола в поединке против Фулхэма Поль Погба прокомментировал лидерство своего клуба в английской Премьер-лиге.