Англия

Футболиста отстранили от игр и оштрафовали.

Уругвайский профсоюз футболистов высказался о решении Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать форварда Эдинсона Кавани на три матча за слово "негрито".

"Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это далеко от борьбы с расизмом, FA сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. Это неправильно с их стороны", — пишется в Twitter-аккаунте профсоюза.

Отметим, что помимо дисквалификации Кавани заплатит 100 тысяч фунтов штрафа. Ранее Манчестер Юнайтед и сам Кавани высказались по поводу дисквалификации.

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