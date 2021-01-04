Футболиста отстранили от игр и оштрафовали.
Эдинсон Кавани, Getty Images
04 января 2021, 18:58
Уругвайский профсоюз футболистов высказался о решении Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать форварда Эдинсона Кавани на три матча за слово "негрито".
"Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это далеко от борьбы с расизмом, FA сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев.
Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу. Это неправильно с их стороны", — пишется в Twitter-аккаунте профсоюза.
Отметим, что помимо дисквалификации Кавани заплатит 100 тысяч фунтов штрафа. Ранее Манчестер Юнайтед и сам Кавани высказались по поводу дисквалификации.
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