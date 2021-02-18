Англия

Футболист восстанавливается от тяжелой травмы.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес приступил к тренировкам с основной группой футболистов. Об этом сообщил главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту.

"Хименес тренируется, он смог интегрироваться в некоторые тренировки, и он прогрессирует. У него все хорошо. Мы должны быть очень осторожны и соблюдать медицинские протоколы, но сохранять позитивный настрой.

Мы очень рады, но знаем, что восстановление займет время. Он движется в правильном направлении. Рауль будет продолжать улучшать свою физическую форму и консультироваться с нейрохирургом. Это требует терпения", — цитирует Санту Sky Sports.

Напомним, мексиканский нападающий получил перелом черепа в столкновении с Давидом Луисом в поединке АПЛ против Арсенала. Сразу после матча Хименес перенес операцию в одной из лондонских клиник.