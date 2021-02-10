Англия

Новое соглашение испанского защитника рассчитано до 2025 года.

Защитник Вулверхэмптона Хонни продлил контракт с английским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "волков".

Новое соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до 2025 года. Футболист выступает за "волков" с 2019 года.

В августе прошлого года испанец получил серьезную травму колена, в результате которой пропустил всю первую часть сезона.

Хонни смог вернуться на поле только лишь несколько дней назад в матче АПЛ против Лестера (0:0), отыграв на поле 45 минут.