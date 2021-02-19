Англия

Футболист впервые вышел в игре Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал дебют форварда Амада Диалло, который вышел на 83-й минуте матча с Реал Сосьедадом.

"С каждым днем ​​он все ближе и ближе к выходу в стартовом составе. Когда мы уверенно побеждали 0:3, позволили ему насладиться своими первыми 10 минутами за клуб.

Мы примем решение о его первом матче в старте после игры против Ньюкасла в воскресенье. У него было пару игр за резервистов, да и еще несколько запасных игроков хотели бы выйти в основе МЮ, но Амад приближается к этому, мы посмотрим, сколько игрового времени он получит", — цитирует Солскьяера Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед не оставил шансов Реал Сосьедаду в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:4).

Видео голов и обзор матча уже доступны на Football.ua.