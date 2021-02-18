Англия

Футболист, вероятнее всего, переедет в Англию.

Защитник итальянской Фиорентины Никола Миленкович, которому СМИ активно приписывали интерес со стороны Манчестер Юнайтед, заинтересовал Манчестер Сити. Об этом сообщает Milan News ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, за своего футболиста руководство Фиорентины намерены выручить не меньше чем 35 миллионов евро.

Помимо МЮ и Ман Сити, интерес к 23-летнему защитнику сборной Сербии проявляют Милан и Барселона.

В текущем сезоне на счету Миленковича 20 матчей в Серии А, в которых он дважды забивал и отдал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что за Николу 25 миллионов евро предложил английский Вест Хэм.