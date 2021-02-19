Полузащитник Лилля может перебраться в АПЛ.
Бубакари Сумаре (слева), фото getty images
19 февраля 2021, 18:59
Лестер собирается подписать центрального полузащитника Лилля Бубакари Сумаре, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Источник утверждает, что этим летом много клубов будут бороться за полузащитника, но Лестер уже готов вступить в переговоры.
Отметим, что соглашение Сумаре с Лиллем действительно до лета 2022-го года.
В текущем сезоне французский полузащитник отыграл 29 поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.
Напомним, что ранее за Сумаре 35 миллионов евро предложил другой английский клуб — Ньюкасл.