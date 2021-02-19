Англия

Полузащитник Лилля может перебраться в АПЛ.

Лестер собирается подписать центрального полузащитника Лилля Бубакари Сумаре, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что этим летом много клубов будут бороться за полузащитника, но Лестер уже готов вступить в переговоры.

Отметим, что соглашение Сумаре с Лиллем действительно до лета 2022-го года.

В текущем сезоне французский полузащитник отыграл 29 поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что ранее за Сумаре 35 миллионов евро предложил другой английский клуб — Ньюкасл.