Англия

Испанский голкипер рассказал о своих планах на будущее.

Кепа рассказал о своих планах на будущее — испанец хочет вернуть себе место первого номера в Челси.

"В моем очень хорошем [первом] сезоне мы выиграли Лигу Европы, прошли квалификацию в Лигу чемпионов, а я играл за национальную сборную. На второй год поменяли тренеров.

С Лэмпардом проблем не было. Я не показал свою лучшую игру это правда. У меня нет проблем с этим, но я хочу все исправить. Начать играть больше. Я хочу быть здесь, чувствовать себя лучше и смотреть в будущее.

Я хочу чувствовать себя важным в Челси, вернуться в ворота и получить удовольствие. По моему мнению, могу это сделать. Я не напуган", — приводит слова испанца Goal.

Кепа в текущем сезоне провел восемь поединков, в которых пропустил восемь голов.

Напомним, что ране ситуацию с испанским голкипером прокомментировал главный тренер "синих" Томас Тухель.