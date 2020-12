Голкипер Олимпика Бетим Альими допустил курьезную ошибку на 17-й минуте матча против Львова, после чего Сичинаве оставалось лишь попасть по пустым воротам.

На достигнутом вратарь решил не останавливаться, и уже на 54-й минуте вновь серьезно ошибся, удвоив преимущество соперника.

Такой перформанс Альими ознаменовал первую победу Ингульца в УПЛ и позволил голкиперу уверенно войти в наш топ.

Голкипер "синих" Кепа Аррисабалага, за которого заплатили 80 млн евро Атлетику, провел посредственный год. Испанец предоставил нам хороший выбор.

Отметим его вопиющую ошибку, которая привела к голу Че Адамса. Кепа не смог принять мяч после паса назад от Курта Зума.

Каков ваш любимый ляп Кепы в минувшем году?

Бельгия в последнем туре Лиги наций противостояла датчанам. Игра завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 4:2.

При счете 3:1 бельгийцы подарили надежду сопернику, забив сами себе. Насер Шадли отпасовал назад на Тибо Куртуа, а тот пропустил мяч под ногой и он залетел в ворота.

Подобные маневры на столь высоком уровне — большая редкость. Как думаете, вратарь Реала может себе такое позволять?

Реал играл против Манчестер Сити в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и в итоге вылетел из турнира из-за двух грубых ошибок Варана.

Французский защитник "проспонсировал" бомбардирский счет Стерлинга в первой половине игры, а уже во втором тайме существенно облегчил задачу Жезусу.

Француз после матча признал свою вину: "Мы проиграли из-за меня. Я должен взять ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки дорого нам стоили. Мне обидно за моих одноклубников".

В поединке 1/4 финала Лиги чемпионов горевать из-за неимоверной ошибки пришлось уже "горожанам". Манчестер Сити уступал Лиону со счетом 1:2 и мог восстановить паритет, если бы Стерлинг реализовал свой момент.

Просто посмотрите на это:

Затем Лион забил третий. Как думаете, долго ли этот момент снился англичанину?

Отдельного внимания также удостоился Роберто Гальярдини. Если особо не вдаваться в подробности и правила спорта №1, может показаться, что полузащитник все сделал с завидной уверенностью и попал точно в каркас.

Тем не менее, цели послать мяч в перекладину у него не было, как бы органично это не выглядело в данном моменте.

Поединок против Сассуоло закончился со счетом 3:3, а промах Гальярдини состоялся при 2:1 на табло.

Альваро Мората попытался продемонстрировать свое незаурядное техническое оснащение в поединке против Аталанты.

Во время одной из атак испанский форвард отдал неточную передачу на Криштиану Роналду, а когда мяч отскочил уже к самому Альваро, он решил пробить пяткой по пустым воротам. Мягко говоря, удар у Мораты не получился.

How on earth could one miss this chance.



Morata paa 😳😳😳#allsportsgh #WontumiSports pic.twitter.com/urZ0XjFnM5