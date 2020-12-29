Минувший год будет довольно сложно забыть, как из-за негативных событий, так и благодаря позитиву. Ляпы и промахи — неотъемлемая часть футбола. Отдельно взятый эпизод может заставить схватиться за голову часть болельщиков, тогда как другие будут ликовать от радости.

Football.ua предлагает вам подборку главных ляпов 2020 года.

В огромное количество всевозможных ляпов и промахов уверенным шагом попали журналисты испанского издания Marca. Караве, Цыников, Кобаленко, Шарапенко и Мараменко. Узнаете? Так вот, это игроки сборной Украины по версии Marca. Испанцы не смогли осилить транслитерацию нашего состава в ориентировочных составах.

Тем не менее, с Цыниковым всё-таки пришлось разобраться, чтобы правильно указать автора победного гола в матче с Испанией. Добавим, что издание также отметилось ещё одним ляпом, указав, что Динамо тренирует Андрей Шевченко. Очень завуалированный инсайд, если это так.

Голкипер Олимпика Бетим Альими допустил курьезную ошибку на 17-й минуте матча против Львова, после чего Сичинаве оставалось лишь попасть по пустым воротам.

На достигнутом вратарь решил не останавливаться, и уже на 54-й минуте вновь серьезно ошибся, удвоив преимущество соперника.

Такой перформанс Альими ознаменовал первую победу Ингульца в УПЛ и позволил голкиперу уверенно войти в наш топ.

Кепа. И этим все сказано

Голкипер "синих" Кепа Аррисабалага, за которого заплатили 80 млн евро Атлетику, провел посредственный год. Испанец предоставил нам хороший выбор.

Отметим его вопиющую ошибку, которая привела к голу Че Адамса. Кепа не смог принять мяч после паса назад от Курта Зума.

Каков ваш любимый ляп Кепы в минувшем году?

С претензией на звание лучшего

Бельгия в последнем туре Лиги наций противостояла датчанам. Игра завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 4:2.

При счете 3:1 бельгийцы подарили надежду сопернику, забив сами себе. Насер Шадли отпасовал назад на Тибо Куртуа, а тот пропустил мяч под ногой и он залетел в ворота.

Подобные маневры на столь высоком уровне — большая редкость. Как думаете, вратарь Реала может себе такое позволять?

Варан выстелил красную дорожку Манчестер Сити

Реал играл против Манчестер Сити в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и в итоге вылетел из турнира из-за двух грубых ошибок Варана.

Французский защитник "проспонсировал" бомбардирский счет Стерлинга в первой половине игры, а уже во втором тайме существенно облегчил задачу Жезусу.

Француз после матча признал свою вину: "Мы проиграли из-за меня. Я должен взять ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки дорого нам стоили. Мне обидно за моих одноклубников".

Ужасающий промах Стерлинга

В поединке 1/4 финала Лиги чемпионов горевать из-за неимоверной ошибки пришлось уже "горожанам". Манчестер Сити уступал Лиону со счетом 1:2 и мог восстановить паритет, если бы Стерлинг реализовал свой момент.

Просто посмотрите на это:

Затем Лион забил третий. Как думаете, долго ли этот момент снился англичанину?

Уверенное попадание в перекладину

Отдельного внимания также удостоился Роберто Гальярдини. Если особо не вдаваться в подробности и правила спорта №1, может показаться, что полузащитник все сделал с завидной уверенностью и попал точно в каркас.

Тем не менее, цели послать мяч в перекладину у него не было, как бы органично это не выглядело в данном моменте.

Поединок против Сассуоло закончился со счетом 3:3, а промах Гальярдини состоялся при 2:1 на табло.

Слишком техничный Мората

Альваро Мората попытался продемонстрировать свое незаурядное техническое оснащение в поединке против Аталанты.

Во время одной из атак испанский форвард отдал неточную передачу на Криштиану Роналду, а когда мяч отскочил уже к самому Альваро, он решил пробить пяткой по пустым воротам. Мягко говоря, удар у Мораты не получился.

Вернер спас соперника от гола

Челси в рамках чемпионата Англии играл против Лидса и уступал со счетом 0:1. После розыгрыша углового последовала скидка на дальнюю штангу, после которой мяч, казалось, идет в ворота.

Как бы оно ни было, но Вернер сделал все для того, чтобы мяч не добрался до сетки ворот. "Сложнее было не попасть", как говорится, но нападающий смог.

Супряга решил сыграть "интересно"

Конечно, молодой нападающий просто неудачно попал по мячу, послав тот обратно в сторону Миколенко, который сделал все для взятия ворот.

Супряга получает много критики и подобный момент станет лишь еще одним подспорьем для нее. Не будем сильно высмеивать подобный ляп, а лишь пожелаем, чтобы подобные моменты больше не случались.

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