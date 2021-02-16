Англия

Наставник лондонского клуба объяснил выбор голкипера на поединок АПЛ.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал присутствие Кепы Аррисабалаги в стартовом составе в поединке 24-го тура АПЛ против Ньюкалса.

"Кепа нужен нам сильным. Он провел хороший кубковый матч, поэтому мы дали ему сыграть в еще одном поединке, чтобы он набрался уверенности. Также нам нужно было показать доверие к нему, потому что он здорово справлялся.

Тем временем у Менди появился шанс восстановиться. Вратарь — сложная позиция с психологической точки зрения. В принятом нами решении только положительные стороны", – сказал Тухель для Football Daily.

Ранее наставник "синих" заявлял, что видит перспективу в Кепе, но тот в свою очередь должен показать свои сильные качества.

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