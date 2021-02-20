Англия

Обойма Карло Анчелотти получила долгожданное пополнение.

Накануне гостевого противостояния против Ливерпуля в рамках мерсисайдского дерби в 25-м туре английской Премьер-лиге, наставник Эвертона Карло-Анчелотти во время пресс-конференции сообщил радостное для всех поклонников "ирисок" известие относительно пополнения кадровой обоймы его команды.

Так, принять участие в ответственной игре на стороне Эвертона смогут нападающий Доминик Калверт-Льюин и полузащитник Аллан, которые успели восстановится от травм.

Стоит напомнить, что лучший бомбардир "синих" (18 голов за 25 матчей в текущем сезоне) отсутствовал с момента травмы подколенного сухожилия в матче против лондонского Тоттенхэма (5:4). Бразилец, в свою очередь, по той же самой причине выбыл на более длительный период еще во время матча против Лестера в середине декабря прошлого года (2:0).

Впрочем, не обошлось и без плохих новостей — у центрального защитника Йерри Мины возникли проблемы с икроножной мышцей, поэтому следующие "три-четыре недели", со слов Анчелотти, игрок будет вынужден пропустить.

"Все доступные игроки могут начать игру. Если бы игроки не смогли стартовать, они не были бы доступны для выбора", — подытожил свой ответ опытный итальянский наставник.

Матч Ливерпуль — Эвертон состоится 20 февраля, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.