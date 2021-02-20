Англия

Несмотря на рекорд, команда Томаса Тухеля потеряла важные очки.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Челси в гостях расписал мировую с Саутгемптоном. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Ничейный результат для команды Томаса Тухеля принес забитый мяч в исполнении полузащитника Мейсона Маунта, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

По информации портала OptaJoe, Маунт стал 25-м игроком лондонской команды, которому удалось забить гол с пенальти в матче АПЛ. Это новый рекорд турнира.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать полузащитника менхенладбахской Боруссии.