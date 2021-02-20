У бельгийского хавбека "матрасников" мышечная травма.
Янник Феррейра Карраско, Getty Images
20 февраля 2021, 16:02
Полузащитник мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско может пропустить первый поединок против Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.
По информации источника, у 27-летнего бельгийца диагностировано мышечное повреждение левой ноги, которое он получил в матче против Леванте (1:1).
В нынешнем сезоне Карраско провел 21 поединок, в которых забил три мяча и отдал пять ассистов.
Поединок Атлетико — Челси пройдет во вторник, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.