Испания

У бельгийского хавбека "матрасников" мышечная травма.

Полузащитник мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско может пропустить первый поединок против Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

По информации источника, у 27-летнего бельгийца диагностировано мышечное повреждение левой ноги, которое он получил в матче против Леванте (1:1).

В нынешнем сезоне Карраско провел 21 поединок, в которых забил три мяча и отдал пять ассистов.

Поединок Атлетико — Челси пройдет во вторник, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.