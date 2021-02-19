Англия

Немецкий футболист, возможно, присоединится к "синим" в следующем сезоне.

Хавбек менхенгладбахской Боруссии Йонас Хофманн может перебраться в Лондон.

В трансфере 28-летнего игрока заинтересован главный тренер Челси Томас Тухель, об этом сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на Bild.

По информации источника, специалист уже контактировал с представителями немецкого футболиста, с которым они работали в дортмундской Боруссии.

Также отмечается, что сам Хофманн допускает возможность смены клуба после новости о том, что главный тренер Боруссии М Марко Розе в следующем сезоне присоединится к "шмелям".

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