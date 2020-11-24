Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп охарактеризовал Роберто Фирмино.

Юрген Клопп считает нападающего Роберто Фирмино важнейшей деталью командного механизма.

"Футбольная команда подобна оркестру, – цитирует тренера Ливерпуля Goal. – Разные люди играют на разных инструментах, и хотя некоторые инструменты звучат громче остальных, для правильного ритма важны абсолютно все".

"Что касается Бобби, то он может играть сразу на дюжине инструментов, поэтому он крайне важен для гармонии в нашем оркестре".

Фирмино выступает за Ливерпуль с сезона-2015/16, и за это время провел 257 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего бразильца 13 матчей и 2 гола.