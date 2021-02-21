Англия

Команда Клоппа уступила в дерби Эвертону.

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер прокомментировал серию неудач Ливерпуля, в том числе и поражение от Эвертона в дерби (0:2).

"Поражение от Эвертона усугубило ситуацию. У Ливерпуля сейчас началась серия неудач. Футболистам не хватает веры в себя. Они старались, были сосредоточены, но наблюдался недостаток харизмы.

Мы наблюдали за тем, что за такие слабости на топ-уровне всегда следуют наказания", — цитирует Венгера Liverpool Echo ссылаясь на beIN Sports.

Отметим, что Ливерпуль впервые за 98 лет проиграл четыре домашних игры подряд.

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