Англия

Капитан Ливерпуля пополнил лазарет команды Юргена Клоппа.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль уступил Эвертону со счетом 0:2.

В этом поединке по ходу первого тайма мышечное повреждение бедра получил капитан "красных" Джордан Хендерсон.

30-летний англичанин покинул поле с помощью медицинского персонала. Он попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил замену. Вместо него на поле вышел защитник Натаниел Филлипс.

Для команды Юргена Клоппа это еще одна существенная проблема, так как в лазарете уже находятся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Фабиньо.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль впервые за 98 лет проиграл четыре домашних игры подряд.