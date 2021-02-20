Англия

Специалист остался доволен игрой команды в дерби.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал победу над Ливерпулем в дерби (0:2).

"Мы действительно счастливы, очень довольны. Победа Эвертона на Энфилде — это хороший подарок для наших болельщиков. Игра была хорошей, мы были сосредоточены, много работали и когда у нас были возможности, мы были безжалостными.

У нас есть три очка, дерби — особенная игра, как мы уже говорили, но мы должны побеждать и дома. Мы хотели избежать давления со стороны Ливерпуля".

"Мы знаем, что они много прессуют, но иногда у нас была возможность показывать свой футбол. Ришарлисон вернулся. Он забивает и играет очень стабильно. У него есть это качество.

Мы должны наладить нашу игру в домашних стенах, и мы над этим работаем. Мы боремся за еврокубки и находимся на хорошей позиции. Такая победа помогает вернуть веру в команду", — цитирует Анчелотти BBC.