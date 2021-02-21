Англия

В услугах игрока заинтересованы другие топ-клубы.

Защитник Люка Динь в ближайшее время должен поставить подпись под новым контрактом с Эвертоном.

Как сообщает журналист Николо Скира, соглашение с французским оборонцем будет рассчитано на 4 года, до 2025.

Стоит отметить, что у Диня нынешний контракт с "ирисками" действует до 2023 года.

К слову, в услугах Диня заинтересованы целый ряд топ-клубов. В СМИ ходят слухи, что игрок входит в шорт-листы Челси, Манчестер Сити, Ювентуса, Лиона и других команд.

В текущем сезоне на счету Диня 19 матчей за Эвертон во всех турнирах, в которых голов он не забивал.

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