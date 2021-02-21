Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 25-го тура АПЛ.

В рамках 25-то тура английской Премьер-лиги Эвертону впервые с 1999 года обыграть Ливерпуль в мерсисайдском дерби на Энфилде. Успех коллективу Карло Анчелотти принес быстрый гол от Ришарлисона, который концовке поединка развит точным ударом с пенальти Гильфи Сигурдссон (2:0). Ливерпуль потерпел четвертое поражение кряду в национальном первенстве.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ливерпуль —0:2

Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдссон, 83 (пен.)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон (Филлипс, 29), Робертсон — Тиаго (Ориги, 87), Вейналдум, Джонс (Шакири, 63) — Салах, Фирмино, Мане.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Т. Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 58) — Родригес (Калверт-Льюин, 62), Динь — Ришарлисон (Ивоби, 86).

Предупреждения: Кабак, Мане — Гомеш.