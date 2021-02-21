Тренеры МЮ сдади положительные тесты на COVID-19.
Никки Батт, getty images
21 февраля 2021, 14:47
Некоторые тренеры Манчестер Юнайтед сдали положительные тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию.
Как сообщает пресс-служба клуба, главному тренеру Оле-Гуннару Солскьяеру будут помогать в матче АПЛ против Ньюкасала Никки Батт и Марк Демпси.
На данный момент Никки Батт является главой академии "красных дьяволов", а Марк Демпси и ранее был одним из помощников Солскьяера.
Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится 21-го февраля в 21:00 по киевскому времени.
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