Англия

Тренеры МЮ сдади положительные тесты на COVID-19.

Некоторые тренеры Манчестер Юнайтед сдали положительные тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию.

Как сообщает пресс-служба клуба, главному тренеру Оле-Гуннару Солскьяеру будут помогать в матче АПЛ против Ньюкасала Никки Батт и Марк Демпси.

На данный момент Никки Батт является главой академии "красных дьяволов", а Марк Демпси и ранее был одним из помощников Солскьяера.

Отметим, что матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл состоится 21-го февраля в 21:00 по киевскому времени.

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