Германия

Мюнхенцы не хотят расставаться с французским вингером.

Бавария не нравится перспектива того, что Манчестер Юнайтед может нацелиться на Кингсли Комана, сообщает Bild.

Источник утверждает, что "красные дьяволы" в случае неудачи с Джейдоном Санчо будут рассматривать альтернативные варианты, в число которых входит француз.

Действующее соглашение Кингсли Комана с Баварией рассчитано до лета 2023-го года, а Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне французский полузащитник провел 24 поединка на клубном уровне, отметившись шестью голами и 11 ассистами.

Напомним, что Бавария ведет переговоры с Команом о продлении контракта.