Англия

"Красные дьяволы" не собирались подписывать француза.

Манчестер Юнайтед не претендовал на трансфер защитника Дайота Упамекано, сообщает издание ESPN.

Футболист не подходил под критерии главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Солскьяера — норвежцу нужен футболист с левой рабочей ногой.

В этом сезоне француз провел 19 матчей за Лейпциг в Бундеслиге и отметился забитым голом.

В данный момент Солскьяер может рассчитывать на Магуайра, Линделефа, Байи, Туанзебе и Джонса в центре обороны.

Ранее сообщалось, что Бавария активировала опцию выкупа Упамекано у РБ Лейпцига за 42,5 миллиона евро.