"Красные дьяволы" не собирались подписывать француза.
Дайот Упамекано, getty images
20 февраля 2021, 15:59
Манчестер Юнайтед не претендовал на трансфер защитника Дайота Упамекано, сообщает издание ESPN.
Футболист не подходил под критерии главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Солскьяера — норвежцу нужен футболист с левой рабочей ногой.
В этом сезоне француз провел 19 матчей за Лейпциг в Бундеслиге и отметился забитым голом.
В данный момент Солскьяер может рассчитывать на Магуайра, Линделефа, Байи, Туанзебе и Джонса в центре обороны.
Ранее сообщалось, что Бавария активировала опцию выкупа Упамекано у РБ Лейпцига за 42,5 миллиона евро.