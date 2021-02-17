Англия

Специалист может сменить Канаду на Англию.

Английский Борнмут намерен пригласить Тьерри Анри на пост главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.

По их информации, у боссов Борнмута, который идет на шестом месте в Чемпионшипе, есть шорт-лист специалистов, в который входит и Анри. В начале февраля клуб расстался с Джейсоном Тиндоллом, который возглавлял "вишень" ранее.

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Что касается Анри, то ныне он работает главным тренером Монреаля. Ранее он возглавлял Монако и входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии.

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