Специалист может сменить Канаду на Англию.
Тьерри Анри, getty images
17 февраля 2021, 19:35
Английский Борнмут намерен пригласить Тьерри Анри на пост главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.
По их информации, у боссов Борнмута, который идет на шестом месте в Чемпионшипе, есть шорт-лист специалистов, в который входит и Анри. В начале февраля клуб расстался с Джейсоном Тиндоллом, который возглавлял "вишень" ранее.
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Что касается Анри, то ныне он работает главным тренером Монреаля. Ранее он возглавлял Монако и входил в тренерский штаб сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии.
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