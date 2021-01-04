Англия

Джонатан высказался о будущем форварда.

Бывший защитник Тоттенхэма и сборной Англии Джонатан Вудгейт посоветовал форварду "шпор" Харри Кейну перейти в мадридский Реал.

"Если Реал сделает Кейну предложение, то он должен уйти. Если он хочет встать в один ряд с Месси и Роналду, то он должен уйти. С Тоттенхэмом он не сможет выиграть АПЛ, я не верю в это.

Чтобы соперничать С Ливерпулем и Манчестер Сити, Тоттенхэму нужно делать полную перестройку. Если Харри перейдет в Реал, то у него будут все шансы замахнуться на Лигу чемпионов", — цитирует Вудгейта Goal ссылаясь на Stadium Astro.

Отметим, что и сам Вудгейт переходил в Реал из Ньюкасла в 2004 году, однако в Мадриде так и не заиграл.

Что касается Кейна, то его действующий контракт с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Кейна в 120 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.