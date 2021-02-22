Англия

Португальский полузащитник качественно исполняет удары с "точки".

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 25-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ньюкасл и добился победы со счетом 3:1.

Третий гол "красных дьяволов" забил Бруну Фернандеш ударом с одиннадцатиметровой отметки. Для португальского полузащитника этот гол стал 11 с "точки" с момента дебюта в АПЛ.

Как сообщает Opta, Бруну Фернандеш забил больше пенальти в АПЛ с момента дебюта, чем любая команда. Ближайшие преследователи — Челси и Лестер (по 9 голов).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ньюкасл.