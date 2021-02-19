Лига Европы

Португалец удостоился очередной награды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признал лучшим футболистом в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы, об этом сообщает официальный Twitter турнира.

Напомним, что португалец сделал дубль в поединке с Реал Сосьедадом.

Примечательно, что именно Фернандеш, будучи хавбеком, в данном матче забил 21-й гол в сезоне, и теперь является лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали Мунас Даббур (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб) и Гарет Бэйл (Тоттенхэм).

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