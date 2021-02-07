Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед подвел итоги неудачному для его команды противостоянию против Эвертона.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед не сумел окончательно удержать победный счет в противостоянии с Эвертоном, первым отправив ворота соперников три мяча по ходу противостояния (3:3).

Последовательный камбэк Эвертона — в обзоре поединка "ирисок" против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Красных дьяволов" Бруну Фернандеш в своем послематчевом интервью поделился эмоциями от прошедшей игры, указав на недочеты в персональных и командных действиях.

"Для разочарования у меня найдется предостаточно поводов, — с грустью констатировал португалец, — В последних играх мы допускаем неприлично много ошибок, и попросту не имеем права пропускать подобные голы. Мы должны быть более сосредоточенными в ответственные моменты, имея при этом равную степень желания играть на защиту собственных ворот и атаковать чужие.

Подобное происходило с нами уже много раз, так что случившееся сегодня разочаровывает еще сильнее. Мы разбирали отдельные эпизоды ранее, но так и не смогли извлечь из них уроки".

"Если бы это было возможно, я бы хотел, чтобы мы сыграли немного хуже во втором тайме, но при этом пропустили больше, — признался Бруну, — Для меня не имеет значения, как мы играем, мы должны выигрывать игры. Во втором тайме, когда мы забили третий гол, мы должны понимать, что мы не должны отдавать пространство соперникам, не давать им шансов и продолжать пытаться давить на них.

Мы этого не сделали и, к сожалению, пропустили мяч в последние несколько секунд".

"У нас есть время до следующей игры. Есть время для того, чтобы сесть, и подумать над нашей игрой еще раз. Все знают, что прошлое — это прошлое, и вы ничего не можете с ним сделать, но будущее исключительно в ваших руках. Поэтому, каждый должен быть готов учиться на своей игре. Все, что мы узнаем из прошедшей игры, мы должны перенести в виде уроков в следующую и попытаться победить. Мы должны побеждать", — подытожил Бруну Фернандеш.

Также, относительно поединка свое мнение высказали наставники Оле-Гуннар Солскьяер и Карло Анчелотти.

Следующий матч в АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет в гостях у Вест Бромвича, но до этого проведет домашнюю игру в Кубке Англии против Вест Хэма.