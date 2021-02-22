Англия

Главный тренер "шпор" прокомментировал неудачные результаты.

Жозе Моуриньо считает, что Тотенхэм не находится в кризисе, но есть проблемы, которые он не может решить.

"Я бы не сказал, что Тоттенхэм в кризисе. Я бы сказал, что это плохие, очень плохие результаты. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей.

Я давно думаю, что у нас есть проблемы в команде, которые я не могу решить самостоятельно, как тренер. В Лиге Европы мы в игре. Это окно возможностей, которое открыто для нас. Может быть, мы также сможем попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы", — приводит слова португальца BBC.

Напомним, что руководство Тоттенхэма дало Моуриньо время до конца сезона.