Англия

Португалец набрал 81 очко в чемпионате со "шпорами".

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм минимально уступил Вест Хэму со счетом 1:2.

Таким образом, лондонская команда под руководством Жозе Моуриньо набрала лишь 81 очко в 50 матчах АПЛ.

По информации OptaJoe, для 58-летнего португальца это худший результат в тренерской карьере.

До этого за такое же количество матчей МЮ вместе с Моуриньо набрал 95 очков, Интер (113), Челси в период с 2013 по 2015 год (114), Реал (123), Порту (124) и вновь Челси с 2004 по 2007 год (126).

Ранее сообщалось, что руководство Тоттенхэма дало Моуриньо время до конца сезона.