Португалец набрал 81 очко в чемпионате со "шпорами".
Жозе Моуриньо, Getty Images
21 февраля 2021, 18:59
В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм минимально уступил Вест Хэму со счетом 1:2.
Таким образом, лондонская команда под руководством Жозе Моуриньо набрала лишь 81 очко в 50 матчах АПЛ.
По информации OptaJoe, для 58-летнего португальца это худший результат в тренерской карьере.
До этого за такое же количество матчей МЮ вместе с Моуриньо набрал 95 очков, Интер (113), Челси в период с 2013 по 2015 год (114), Реал (123), Порту (124) и вновь Челси с 2004 по 2007 год (126).
Ранее сообщалось, что руководство Тоттенхэма дало Моуриньо время до конца сезона.