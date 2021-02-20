Англия

Клуб не спешит принимать решение о будущем португальца.

Даниэль Леви не торопится принимать решение о будущем главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

Как сообщает портал ESPN, руководство лондонского клуба определится по окончанию текущего сезона.

Спекуляции относительно будущего Жозе Моуриньо не прекращаются, ведь Тоттенхэм идет на девятой позиции после 23 сыгранных матчей.

58-летний португальский специалист сменил на посту главного тренера Тоттенхэма аргентинца Маурисио Почеттино в ноябре 2019 года, с тех пор проведя 74 матча во главе "шпор", по итогу которых, в среднем, набирал 1,78 очков.

Напомним, что в контракте Моуриньо с Тоттенхэмом нет условий для расторжения.