Вашему вниманию лучшие моменты 25-го тура чемпионата Англии.
Getty Images
24 февраля 2021, 22:57
В 25-м туре АПЛ произошло достаточно событий, которые могут оказать существенное влияние на итоги чемпионата.
Эвертон обыграл Ливерпуль на выезде и сравнялся с земляками в турнирной таблице, Манчестер Сити справился с Арсеналом и мчит к очередному чемпионству, а Фулхэм укрепил свои шансы на выживание, практически лишив таковых Шеффилд Юнайтед.
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