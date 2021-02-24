Англия

Вашему вниманию лучшие моменты 25-го тура чемпионата Англии.

В 25-м туре АПЛ произошло достаточно событий, которые могут оказать существенное влияние на итоги чемпионата.

Эвертон обыграл Ливерпуль на выезде и сравнялся с земляками в турнирной таблице, Манчестер Сити справился с Арсеналом и мчит к очередному чемпионству, а Фулхэм укрепил свои шансы на выживание, практически лишив таковых Шеффилд Юнайтед.

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