Англия

"Горожане" планируют усилить атакующую линию.

Манчестер Сити собирается подписать двух футболистов Боруссии Д в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает портал 90min, речь идет о нападающем Эрлинге Холанде и вингере Джованни Рейне.

Источник утверждает, что Манчестер Сити готов выложить круглую сумму, заплатив за футболистов более 100 миллионов фунтов.

Тем не менее, "горожанам" придется выдержать конкуренции в борьбе и за норвежца, и за американца. Холанд особенно пользуется спросом на рынке.

Напомним, что Боруссия Д намерена расстаться с Санчо, сохранив при этом Холанда.