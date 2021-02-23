Агент норвежского вундеркинда утверждает, что четыре из них находятся в Англии.
Эрлинг Холанд, Getty Images
23 февраля 2021, 23:06
Один из самых известных футбольных агентов Мино Райола пролил свет на то, где может продолжить карьеру нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд.
"Совершенно очевидно, что Эрлинг станет одной из самых ярких звезд следующего десятилетия, – цитирует агента Холанда Marca. – Он только в начале своей карьеры, а уже добился невероятных результатов".
"Время Златана Ибрагимовича, Лионеля Месси и Криштиану Роналду проходит, и им на смену идут новые герои".
"Только 10 клубов в мире могут позволить себе трансфер Холанда, когда он решит уйти из Боруссии. И четыре из них находятся в Англии. Хотя, думаю, ни один спортивный директор или тренер не скажет, что ему этот парень не интересен. Это все равно, что утверждать, что есть команда Формулы 1, которая не заинтересована в Льюисе Хэмилтоне".
Тем временем, пока общественность обсуждает перспективы Холанда, Эрлинг продолжает забивать голы-красавцы.
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